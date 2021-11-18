Названа настоящая причина стройности и молодости Аллы Пугачёвой

Звёзды российского шоу-бизнеса преобразились не из-за своей «силы воли», диет и занятий спортом, а благодаря препарату из Дании. В числе таких нереально преобразившихся медийных лиц — Алла Пугачёва, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Лолита и другие персоны, пишет «Собеседник».

Препарат, о котором идёт речь, применяется в виде уколов. Изначально он предназначался для диабетиков, но потом все обратили внимание на то, что после этих уколов стремительно уходит вес. А демократичная цена лекарства — всего восемь тысяч рублей за курс — и свободная продажа в любой аптеке делает его абсолютной доступным.

Дания, конечно, совершила настоящую революцию. Раньше нам приходилось морить себя голодом, пить вредные тайские таблетки, делать липосакцию. А сейчас — никакого насилия над собой. Делаешь укол и забываешь про всё вредное. Сладкого не хочется вообще, булок тоже. Ты вообще очень мало кушаешь в течение дня, потому что просто не хочется. В результате — размер желудка уменьшается, — рассказала на условиях анонимности «Собеседнику» одна известная певица.

Похудение после применения препарата наступает в короткий срок. И если раньше уколы надо было делать каждый день, то сейчас оно продаётся в более усовершенствованном виде и колоть его нужно только раз в неделю. При этом, рассказывает артистка, не надо ходить к врачам, уколы можно делать самому в домашних условиях.

Однако, предупреждает артистка, средство должен назначить эндокринолог. При этом категорически запрещён алкоголь, иначе всё пойдёт насмарку.

Многие срываются, потом снова полнеют, потому что без допинга трудно. А потом вновь начинают делать эти уколы, — рассказала артистка.

Ранее известный пластический хирург Павел Пиманчев рассказал о способах внешнего преображения Аллы Пугачёвой, Ларисы Долиной, Николая Баскова. А также подтвердил, что Ксения Бородина, уверяющая, будто никогда в жизни не делала пластические операции, не врёт.