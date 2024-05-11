Названа k-pop-группа, с которой Анатолий Цой выпустит клип Анатолий Цой снимет клип с корейской k-pop-группой X:IN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анатолий Цой

Певец Анатолий Цой, выступающий под псевдонимом TSOY, выпустит клип совместно с корейской k-pop-группой X:IN. Исполнитель в разговоре с «Телепрограммой.pro» назвал это большой честью.

Впервые у нас сложилась такая взаимная международная коллаборация, это наш первый опыт, поэтому мы немного осторожничаем, но мы со своей стороны стараемся организовать для девушек максимально комфортные условия, чтобы им тут понравилось, — сказал певец.

По словам Цоя, ему очень приятно работать с такими «талантливыми, позитивными и воспитанными девушками». Артист добавил, что получает огромное удовольствие.

Съемки проходили в веселой, но сосредоточенной атмосфере. Клип необходимо было снять всего за день из-за плотных графиков артистов. Точной даты выхода трека и видео пока нет. Однако певец пообещал выпустить клип в ближайшее время.

Группа X:IN состоит из пяти участниц. В коллективе выступают представительницы Южной Кореи, Австралии, Индии и России.

Знаменитый американский рэпер Snoop Dogg ранее приехал в Казахстан для съемок клипа с группой «КешYOU». Продюсер Баян Алагузова опубликовала подтверждающее видео в запрещенной соцсети. Рэперу, утверждает она, настолько понравился национальный костюм, что он примерил кафтан и колпак.