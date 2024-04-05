Названа главная причина ухода Димаша Кудайбергена от Крутого Продюсер Бабичев: Димаш прервал сотрудничество с Крутым из-за боязни отмены

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Димаш Кудайберген

Певцу Димашу Кудайбергену не хотелось отмены и санкций на Западе, поэтому ему пришлось прервать сотрудничество с композитором Игорем Крутым, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, артисту не хотелось терять членов команды. Бабичев не исключил, что певец вернется к сотрудничеству с Крутым.

То, что оно сейчас на паузе — объяснимо. У Димаша большая команда из различных регионов планеты, в том числе Запада. Наверное, Димашу не хотелось отмены, санкций, кого-то терять из своей команды, и он принял решение. Я думаю, они разошлись тихо и мирно с российскими партнерами. Это не было навсегда, а просто творческая пауза, — сказал Бабичев.

Музыкальный критик выразил уверенность, что Димаш обязательно вернется в Россию. Бабичев отметил, что у него много поклонников в России и активная фан-база, которая всегда поддерживает молодого артиста.

Ранее Бабичев рассказал, что Кудайберген успешно работал с Крутым и стал для него своеобразной музой. По его мнению, это было взаимовыгодное сотрудничество, поскольку сам Крутой раскрылся как автор классических композиций. Бабичев отметил, что красивые и распевные мелодии подходят под диапазон Димаша.