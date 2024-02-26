Названа единственная причина «прощения» Киркорова после «голой вечеринки» Музкритик Бабичев: Киркорову простили «голую вечеринку» только после тура в ДНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Музыкальный критик Евгений Бабичев предположил в разговоре с NEWS.ru, что певца Филиппа Киркорова «вернули» только после его поездки в ДНР. По его словам, исполнитель построил карьеру на «скандалах и пересудах».

С Киркоровым то же самое, что и с Лолитой. Его, я смотрю, постепенно начали возвращать. И то, как я понимаю, поездка в ДНР все решила. Без нее, думаю, он был бы еще отменен. Человек построил карьеру на скандалах, пересудах, чтобы люди постоянно обсуждали его в любом свете, не надо всегда гладить по шерстке. Он это прекрасно понимает. Его этому еще Пугачева научила, — добавил Бабичев.

Накануне шоумен Стас Барецкий заявил NEWS.ru, что Анастасия Ивлеева осознала свою ошибку, связанную с организацией «голой» вечеринки, и раскаялась. Он признался, что разговаривал со знаменитостью после возникшего скандала. В ходе беседы она сказала, что была неправа. Вместе с тем шоумен добавил, что Ивлеева словила звездную болезнь, как это бывает со слабыми духом людьми.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что жители ДНР не хотят видеть Ивлееву даже с гуманитарной помощью. По его словам, с участников вечеринки меньше спроса и, соответственно, больше возможностей для прощения. При этом именно Ивлеева воплотила идею «голой» вечеринки в жизнь, объяснил эксперт.