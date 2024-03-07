Названа дата выхода третьей части «Холопа» Третья часть «Холопа» выйдет 23 января 2025 года

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Холоп-2»

Третья часть фильма «Холоп» выйдет в прокат 23 января 2025 года, сообщает РБК Life со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Централ Партнершип». Вернутся ли артисты Милош Бикович, Аглая Тарасова и другие к своим ролям, пока неизвестно.

В компании добавили, что подробности раскроют чуть позже.

Главную роль в предыдущих двух частях «Холопа» играл Бикович, режиссером картин выступил Клим Шипенко. Первую главу зритель увидел 26 декабря 2019 года, кассовые сборы в России перевалили за 62 млн долларов. Второй фильм появился на экранах спустя четыре года — 1 января 2024 года. За два месяца кассовые сборы этой картины внутри страны составили свыше 42 млн рублей.

Ранее стало известно, что Биковича пытаются «отменить» на Западе после того, как Киев обвинил его в «геноциде». Скандал возник после того, как американская компания HBO подтвердила его участие в третьем сезоне сериала «Белый лотос». В ответ МИД Украины в соцсетях опубликовал кадры, на которых Бикович пожимает руку Владимиру Путину.