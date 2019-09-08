https://static.news.ru/photo/8eaf60d8-d293-11e9-929b-fa163e074e61_660.jpg Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новость о том, что режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально оформят отношения, появилась ещё летом. Анонимный источник из окружения знаменитой пары сообщил, что для проведения свадебного торжества был выбран сентябрь.

Сейчас же стало известно, что Бондарчук и Андреева определились с датой свадьбы и местом проведения праздничной церемонии. Сообщается, что влюбленные решили провести торжество в родном городе актрисы.

Как стало известно, Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева женятся 17 сентября в Санкт-Петербурге, — сообщает Starhit .

При этом отмечается, что звёздная пара уже расписалась несколько дней назад в узком кругу родных и друзей.

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева вместе с 2016 года. Режиссёр уже давно сделал предложение своей избраннице, однако из-за плотного рабочего графика пара никак не могла определиться с датой.

Как ранее писал News.ru, школа кино и телевидения «Индустрия», основанная Фёдором Бондарчуком, будет искать таланты в российских регионах. Обучение в ней будет проходить по направлениям «Режиссура» и «Сценарное мастерство». Лучших претендентов режиссёр намерен отбирать лично.