Назван возможный преемник Пугачевой Буланова: Киркоров стал преемником Пугачевой на российской эстраде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Место Примадонны на российской эстраде занял народный артист РФ Филипп Киркоров, заявила в беседе с MK.RU певица Татьяна Буланова. По ее словам, артист стал «нормальным преемником» Аллы Пугачевой.

Примадонн, конечно. Он же сам объявил, что он теперь Примадонн. Нормальный преемник. Хотя, конечно, по правде говоря, Алла Борисовна Пугачева — единственный артист в своем роде. И Филипп Киркоров — единственный артист в своем роде, — отметила Буланова.

При этом артистка сказала, что не понимает моды на звания среди коллег по шоу-бизнесу. Буланова подчеркнула, что ей чужды такие статусы как «примадонна», «императрица», «король» и прочие.

Ранее российская певица Полина Гагарина заявила, что не стремится стать новой Аллой Пугачевой на эстраде. Артистка подчеркнула, что не является «заменителем» кого-либо. Она подчеркнула, что ей не нужны никакие «королевские» статусы, а достаточно быть собой и заниматься любимым делом.

Также стало известно, что российские певицы Лада Дэнс (Лада Волкова) и Маша Распутина планируют вернуться на большую сцену в ближайшее время. По данным СМИ, Дэнс открыла новую компанию «Бэйби Дэнс», которая будет заниматься исполнительским искусством и изданием песен. Распутина же заявила в интервью о возобновлении гастролей по стране. Ранее обеих певиц называли преемницами Аллы Пугачевой.