Назван самый смешной юморист России с суперпопулярным альтер эго Бабичев: Ревва обладает самым популярным альтер эго среди юмористов в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Ревва

Альтер эго юмориста Александра Реввы в виде Артура Пирожкова является наиболее популярным в России, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, Пирожков заметен на эстраде, а без его песен не обходится ни одна дискотека.

В самой выигрышной ситуации находится Александр Ревва с Артуром Пирожковым, это форматные песни, их крутят на радио, трудно представить дискотеку хотя бы без одной песни: «Челентано», «Зацепила», «Алкоголичка». Пирожков заметен на эстраде, — заявил Бабичев.

Критик также оценил образ Эдуарда Сурового в исполнении комика Гарика Харламова. Бабичев отметил, что в данном случае трудно представить полноформатный концерт с широкой аудиторией. Наиболее подходящим вариантом для этого персонажа стало бы клубное выступление «просто по приколу», считает он.

Я бы еще добавил Михаила Галустяна с его супер-Жориком — там продюсер Гарик Мартиросян, но это ближе людям с Кавказа, кто любит веселье, около шансона что-то, прикольный персонаж, который продолжает дело Галустяна, но уже на музыкальной сцене, — сказал собеседник.

Бабичев заявил, что сложилась определенная тенденция, при которой состоявшийся в одном деле человек, заработавший себе имя и бюджет, начинает создавать альтер эго «для себя». Он добавил, что в этом соревновании выигрывает тот, кто делает проект для большой аудитории.

Ранее стало известно, что Ревва возвращается на российские телеэкраны. Он присоединится к проекту «Звезды» на НТВ, где выступит участником одной из конкурирующих команд под сценическим псевдонимом Артур Пирожков.