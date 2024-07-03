Назван процент россиян, поддержавших дресс-код для артистов Опрос: 70% россиян поддержали введение дресс-кода для звезд

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70% россиян поддержали введение дресс-кода для выступающих артистов из России, свидетельствуют результаты опроса NEWS.ru. Только 15% респондентов назвали инициативу «цензурой и возвратом в СССР». При этом 10% опрошенных все равно на дресс-код для звезд, а 4% россиян хотят, чтобы артисты носили на сцене только черные водолазки.

Как показывает практика, не умеют наши люди пользоваться свободой, после падения СССР, какая только чернь не вылезла наружу из человека. Поэтому, лучше рамки оставить, — написала участница опроса.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что закон о дресс-коде на концертах будет действовать только в программах для детей. Парламентарий уточнила, что никто не собирается запрещать художественные костюмы. По ее словам, регулировать длину юбок, которые могут надевать артисты, не будут.

Депутат отметила, что Минкульт принял решение рекомендовать регионам при организации массовых мероприятий уделять внимание дресс-коду, но никакого распорядительного документа нет. Останина также привела в пример наряды певца Филиппа Киркорова. По ее словам, это сценические костюмы, которые закрывают все части тела.