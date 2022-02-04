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Назван преемник Маслякова на посту ведущего КВН

Участник шоу «Уральские пельмени» Ершов назвал преемника Маслякова на посту ведущего КВН
22:56, 04 февраля 2022
Назван преемник Маслякова на посту ведущего КВН Фото: Maxim Burlak/ Russian Look/Global Look Press
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Руководитель КВН Александр Масляков ищет себе замену на посту ведущего телеигры, предположил актёр юмористического шоу «Уральские пельмени» и кинопродюсер Сергей Ершов. Артист также назвал возможного преемника бессменного ведущего КВН: им может стать телеведущий Иван Ургант. По мнению актёра, повод для поиска замены стала болезнь коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Масляков хочет многих попробовать и уже потом выбрать постоянного ведущего КВН. Я считаю, что это прекрасный, грамотный ход, — заявил Ершов.

Он добавил, что программу также могут вести «люди, не чужие игре» или популярные кавээнщики. Коллеги по цеху согласились с актёром и отметили, что, несмотря на отказ от роли ведущего, Масляков не перестанет руководить игрой.

Ранее сообщалось, что в объективы камер видеонаблюдения попал муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв. На пассажирском сиденье находилась неизвестная женщина, в которой пользователи Сети признали заболевшую актрису.

Точно определить личность пассажира не удаётся из-за низкого качества фотографии. По сообщениям СМИ, Пётр Чернышёв часто управляет автомобилем своей тёщи Валентины Заворотнюк, поэтому пользователи не исключили вероятность того, что пассажиром является мать актрисы.

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