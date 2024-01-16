Назван новый ведущий «Модного приговора» Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Рогов

Фото: Пресс-служба Первого канала

Стилист Александр Рогов стал новым постоянным ведущим в статусе «обвинителя» в шоу «Модный приговор», передает РБК со ссылкой на пресс-службу Первого канала. Рогов набрал 45% во время зрительского голосования среди других претендентов на место ведущего.

Пробовавшиеся на эту роль Игорь Верник и Даниил Грачев набрали 18% и 16% соответственно. В статусе «защитника» себя во время пробных выпусков показали писательница и блогер Арина Холина, телеведущая Татьяна Геворкян, а также шоумен Антон Лаврентьев и певица Мия Бойка. По ним решения пока не приняты. Ранее это место длительное время занимала певица Надежда Бабкина.

«Модный приговор» перестал выходить в эфир после начала СВО. Возобновились выпуски с начала 2024 года. Александр Рогов в том числе вел последний выпуск от 14 января.

В октябре прошлого года историк моды Александр Васильев сказал, что рад возвращению программы «Модный приговор» в эфир. Он заявил, что не обижен и не расстроен из-за того, что не будет ведущим шоу. Он уверен, что вся команда настолько профессиональна, что она точно справится, имея такой огромный опыт.