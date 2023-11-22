Назван гонорар сына Михаила Круга за новогоднее выступление Mash: сын Михаила Круга готов выступить на корпоративе за 400 тысяч рублей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ирина и Александр Круг

Сын Михаила Круга Александр готов выступить на новогоднем корпоративе за 400 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, в репертуар артиста входят пять хитов его легендарного отца и одна авторская песня.

Как выяснил канал, за гонорар в 1,3 млн рублей Александр готов включить в концертную программу дуэт со своей матерью — певицей Ириной Круг. Отмечается, что мать и сын активно гастролируют по России, выступая в основном на частных вечеринках у бизнесменов и криминальных авторитетов. По данным Mash, график у исполнителей заполнен до 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева может приехать на родину в период новогодних праздников. По данным журналистов, продюсеры Примадонны уже ищут ей сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер. По информации СМИ, гонорар артистки вырос до $500 тысяч. Согласно просочившимся в Сеть документам, предпочтительными местами выступления являются Кипр или Дубай, однако рассматриваются и варианты в Москве.

В начале ноября Telegram-канал Mash писал, что певец Валерий Меладзе увеличил стоимость своих новогодних корпоративных выступлений в два раза — до €90 тысяч. Однако это «ценник» для зарубежной публики. Певец готов выступать в России, но после новогодних праздников и более чем за €120 тысяч.

До этого стало известно, что гонорар рэпера Басты в новогоднюю ночь составит 10 млн рублей, он выступит в Дубае. На мероприятии также споют Митя Фомин и группа «Иванушки International», они получат от двух до 3,5 млн рублей. Кроме того, Сосо Павлиашвили проведет праздник на сцене банкетного зала «Сафиса», а Полина Гагарина выступит в элитном отеле Екатеринбурга, они заработают от 4 до 5 млн рублей за выступление.