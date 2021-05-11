Назван гонорар Прокловой за признание в домогательствах

https://static.news.ru/photo/aa8a759a-b2d9-11eb-aa85-96000091f725_660.jpg Фото: elproklova/instagram.com

Актриса и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что её коллега Елена Проклова не за бесплатно рассказала о домогательствах со стороны известного актёра. Она считает, что Проклова, если к ней действительно проявляли излишнее внимание на площадке, должна была говорить об этом именно в тот момент, когда это произошло, пишет Teleprogramma.pro.

Через много лет эти истории уже неактуальны, заверила Проклова. А саму Проклову она не считает беззащитной девочкой: та могла пойти к директору картины или к другим ответственным лицам на съёмках, которые бы за неё заступились.

Мне её жалко, но в первую очередь потому, что она всё это теперь высказала, и особенно горько, что мы это всё услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано не бескорыстно, за гонорар в миллион рублей, — заявила вдова Караченцова.

Ранее вдова Олега Табакова Марина Зудина решила извиниться перед Еленой Прокловой за то, что напала не неё после неожиданного признания в сексуальных домогательствах от известного актёра. Правда, Проклова ни слова не сказала про Табакова, такие выводы сделали зрители после её интервью Лере Кудрявцевой.

Актриса сообщила, что в юношестве пережила приставания со стороны взрослого коллеги по цеху на съёмочной площадке. Зрители посчитали, что речь про Табакова, который участвовал вместе с 15-летней Прокловой в картине «Гори, гори, моя звезда».