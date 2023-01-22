Назван гонорар Бейонсе за первое шоу спустя четыре года Бейонсе получила $35 млн за первый концерт с 2018 года на открытии отеля Atlantis The Royal в Дубае

Фото: Beyonce/Instagram.com/Global Look Press

Бейонсе

Певице Бейонсе заплатили $35 млн за часовое шоу по случаю открытия нового отеля в ОАЭ, пишет Daily Mail. Артистка впервые за четыре года вышла на сцену, она дала концерт в Atlantis The Royal в Дубае. По данным TMZ, поп-дива получила гонорар $24 млн.

Как пишет Daily Mail, флагманский люкс, в котором остановились Бейонсе и ее семья, стоит $142 тыс. за ночь. В нем четыре комнаты, кинотеатр, собственный бассейн на площади 11 тыс. кв. футов. Гостям отеля также бесплатно предоставлялись позолоченные зубные щетки, расчески и бритвы, «меню» из семи разных подушек, личные дворецкие и возможность помедитировать с дельфинами.

Среди знаменитостей на открытии отеля присутствовали Кендалл Дженнер, Ребел Уилсон, Лиам Пейн, Марк Райт и Мишель Киган, а также муж Бейонсе Джей-Зи и их дети. Кроме того, на открытии также были российские певицы Нюша и Клава Кока, а также модель Виктория Лопырева. Они публиковали видео с концерта в соцсетях, хотя съемки были запрещены администрацией отеля.

DailyMail отмечает, что Atlantis The Royal — это первый отель, спроектированный с учетом функционала Instagram (деятельность соцсети запрещена в России). В нем есть ряд локаций, которые хорошо смотрятся на фотографиях, включая фонтан площадью четыре акра, извергающий огонь. Самый дешевый номер стоит 1800 долларов за ночь.

Летом американская R’n’B-звезда выпустила первый за шесть лет альбом под названием Renaissance. Его главным девизом стала фраза Release ya Wiggle («Раскройся и танцуй»). Пластинка вышла на лейблах Parkwood Entertainment и Columbia Records. Главным синглом альбома стала песня Break My Soul, выпущенная 20 июня 2022 года.