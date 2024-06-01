Музкритик назвал песню, ставшую «бронебойным» хитом Кадышевой Музкритик Бабичев: хит Кадышевой «Течет ручей» стал частью фольклора России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Надежда Кадышева

Главным «бронебойным» хитом в репертуаре народной артистки России Надежды Кадышевой является композиция «Течет ручей», поделился мнением с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он отметил, что эту песню многие считают народным фольклором и национальным достоянием. Но эксперт напомнил, что у нее есть автор — супруг артистки, музыкальный композитор Александр Костюк.

Песню «Течет ручей» переносят из поколения в поколение, поют за столом, заказывают на праздниках, ее считают нашим фольклором, нашим достоянием. На самом деле ее написал Костюк. Когда у тебя в репертуаре такие бронебойные хиты, ты, как-то, уже должен считать, что дело сделано, — отметил он.

Бабичев назвал Костюка мощным, но не раскрученным продюсером, который стоит за спиной Кадышевой. Эксперт уточнил, что он предан певице всю жизнь. Костюк делает все, чтобы Кадышева «не потерялась», добавил он.

Музкритик также заявил, что главным достижением Кадышевой является превращение народной музыки в «формат». Он отметил, что в «нулевые» и 1990-е ее хиты находились в «жесткой ротации» на радиостанциях. По его словам, творчество Кадышевой, несмотря на обособленное место в шоу-бизнесе, не выбивалось на фоне Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова или Кристины Орбакайте.