«Нажраться невозможно»: Волочкова о своем новогоднем столе Волочкова заявила, что ее новогодний стол состоит из куриных яиц и зелени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодний стол Анастасии Волочковой состоит из вареных куриных яиц и листьев салата, об этом балерина рассказала в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!». По словам артистки, она продолжает придерживаться своей обычной диеты даже в разгар праздничного застолья.

Я не знаю, что у вас должно быть на новогоднем столе, а на моем все то же, что и каждый день: салатные листья и два вареных всмятку яйца. Мне нажраться невозможно <...>, ваш новогодний стол, конечно, от моего отличается, у меня на нем стоит все то же, что доставляет мне радость каждый день, — пояснила Волочкова.

Артистка призналась, что не голодает и испытывает удовольствие от этих блюд. Балерина также призналась, что иногда ест отварную перепелку без соли.

Ранее Волочкова дала интервью каналу «Алена, блин!» и оказалась в центре скандала из-за того, что появилась в кадре в нетрезвом виде. Позже артистка призналась, что была трезвой, но уставшей после перелета. Она обвинила ведущую Алену Жигалову в нарушении журналистской этики. Сама журналистка в ответ заявила, что не относится всерьез к обвинениям артистки, и предположила, что танцовщица наверняка «напилась и где-нибудь валяется».