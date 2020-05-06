Навка жёстко отреагировала на ситуацию с сыном Плющенко и Рудковской

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировал слухи о психическом расстройстве у сына продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. По её словам, эти факты раздуты и «притянуты за уши» всякого рода «писаками», которые называют себя журналистами и живут по принципу «во имя славы любой ценой».

Как же это надо мечтать о «гнилой» славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей?! Неужели люди, которые называют себя журналистами совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?! — написала она на своей странице в Instagram.

По словам спортсменки, Саша в первую очередь ребёнок, у которого идёт становление личности. Его упорству и трудолюбию многим стоит поучиться, считает Навка.

Ранее сама Рудковская заявила, что владельцы издания, разместившие скандальную статью о её сыне Александре, извинились перед ней, но материал пока не удалён. О самой публикации она высказалась словами «позор и бесчестие». Рудковская добавила, что не считает «особенности развития» чем-то постыдным, писал NEWS.ru.