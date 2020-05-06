Шоу-бизнес

Навка жёстко отреагировала на ситуацию с сыном Плющенко и Рудковской

10:24, 06 мая 2020

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировал слухи о психическом расстройстве у сына продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. По её словам, эти факты раздуты и «притянуты за уши» всякого рода «писаками», которые называют себя журналистами и живут по принципу «во имя славы любой ценой».

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Ð¥Ð¾ÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑÐ¶Ð°ÑÑ Ð¼Ð¾Ð¸Ñ Ð´ÑÑÐ·ÐµÐ¹ @plushenkoofficial Ð¸ @rudkovskayaofficial! Ð¡Ð¾Ð³Ð»Ð°ÑÐ½Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ! ÐÐ°Ðº Ð¶Ðµ ÑÑÐ¾ Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð¼ÐµÑÑÐ°ÑÑ Ð¾ "Ð³Ð½Ð¸Ð»Ð¾Ð¹" ÑÐ»Ð°Ð²Ðµ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ¾ÑÐ¸ÑÑ Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ð½Ðµ ÑÐ¾Ð´Ð¸ÑÐµÐ»ÐµÐ¹, Ð° Ð´ÐµÑÐµÐ¹?! ÐÐµÑÐ¶ÐµÐ»Ð¸ Ð»ÑÐ´Ð¸, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ð½Ð°Ð·ÑÐ²Ð°ÑÑ ÑÐµÐ±Ñ "Ð¶ÑÑÐ½Ð°Ð»Ð¸ÑÑÐ°Ð¼Ð¸" ÑÐ¾Ð²ÑÐµÐ¼ Ð½Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ ÑÐ¾Ð²ÐµÑÑÐ¸, ÑÐµÑÑÐ¸ Ð¸ Ð´Ð¾ÑÑÐ¾Ð¸Ð½ÑÑÐ²Ð°, Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÑÑ Ð²ÑÑÐºÑÑ Ð³ÑÑÐ·Ñ Ð¸ Ð»Ð¾Ð¶Ñ?! Ð¤Ð°Ð»ÑÑÐ¸ÑÐ¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ ÑÐ°ÐºÑÐ¾Ð², Ð¸ÑÐºÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð´Ñ, Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ½ÑÑÑÐµ Ð·Ð° ÑÑÐ¸ ÑÐ»Ð¾Ð²Ð°, Ð¸ Ð¶Ð°Ð¶Ð´Ð° Ð¡ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸Ð¸... Ð ÐºÐ°Ðº Ð¶Ðµ Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÑÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¼, Ð¼Ð¾ÑÐ°Ð»Ñ, Ð²ÑÑÐ¾ÐºÐ¾Ðµ Ð¸ÑÐºÑÑÑÑÐ²Ð¾ ÑÐ»Ð¾Ð²Ð° - Ð¶ÑÑÐ½Ð°Ð»Ð¸ÑÑÐ¸ÐºÐ¸??? Ð ÑÐ¾Ð¶Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ð¿Ð¾ÑÑÐ´Ð¾ÑÐ½ÑÑ, ÑÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¸Ñ Ð¶ÑÑÐ½Ð°Ð»Ð¸ÑÑÐ¾Ð² Ð½Ðµ ÑÐ°Ðº Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾... Ð¡ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½ÑÐ°, ÐºÐ°Ðº Ñ ÑÑÐ°Ð»Ð° Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÑÐ½ÑÐ¼ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð¼, Ð²ÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐµ ÑÑÐ°Ð»ÐºÐ¸Ð²Ð°ÑÑÑ Ñ Ð¿Ð¸ÑÐ°ÐºÐ°Ð¼Ð¸, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ð¶Ð¸Ð²ÑÑ Ð¿Ð¾ Ð¿ÑÐ¸Ð½ÑÐ¸Ð¿Ñ "Ð²Ð¾ Ð¸Ð¼Ñ ÑÐ»Ð°Ð²Ñ Ð»ÑÐ±Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ½Ð¾Ð¹" Ð¡ÑÑÐ´Ð½Ð¾ Ð¸ Ð¾Ð±Ð¸Ð´Ð½Ð¾, ÑÑÐ¾ Ð²Ð¾Ñ ÑÐ°ÐºÐ¸Ðµ Ð²Ð¾Ñ Ð»ÑÐ´Ð¸ Ð½ÐµÑÑÑ Ð¸ÑÐºÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½ÑÑ Ð¸Ð½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ñ Ð¼Ð¸ÑÑ( ÐÐ½Ð°Ñ Ð¡Ð°ÑÑ Ð»Ð¸ÑÐ½Ð¾, ÐºÐ°Ðº ÑÐµÐ»ÐµÑÑÑÑÐµÐ¼Ð»ÑÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾, ÑÐ°Ð·Ð²Ð¸ÑÐ¾Ð³Ð¾, Ð¾Ð·Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸ ÑÐ¿Ð¾ÑÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð°Ð»ÑÑÐ¸ÐºÐ°, ÑÐ¿Ð¾ÑÑÑÐ²Ñ Ð¸ ÑÑÑÐ´Ð¾Ð»ÑÐ±Ð¸Ñ, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾Ð³Ð¾, ÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑÐ¸ÑÑÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ð¼ Ð²Ð·ÑÐ¾ÑÐ»ÑÐ¼ Ð Ð¿ÐµÑÐ²ÑÑ Ð¾ÑÐµÑÐµÐ´Ñ Ð¾Ð½ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¾ ÑÐµÐ±ÑÐ½Ð¾Ðº, Ñ ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð´ÑÑ Ð¿ÐµÑÐ¸Ð¾Ð´ ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð»Ð¸ÑÐ½Ð¾ÑÑÐ¸, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐ¹ ÑÑÐ¸ÑÑÑ Ð¸ ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÑÑÐ¾Ñ Ð¼Ð¸Ñ ÑÐ¸ÑÐ¾ÐºÐ¾ ÑÐ°ÑÐ¿Ð°ÑÐ½ÑÑÑÐ¼Ð¸ Ð³Ð»Ð°Ð·Ð°Ð¼Ð¸! ÐÐ¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¸ÑÐºÑÐµÐ½Ð½Ðµ Ð½ÐµÐ´Ð¾ÑÐ¼ÐµÐ²Ð°Ñ, ÐºÐµÐ¼ Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð±ÑÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð»Ð¸ÑÑ Ð³ÑÑÐ·Ñ Ð² ÑÐ¸ÑÑÑÐ¹ Ð´ÐµÑÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð¸Ñ?! ÐÐ°Ðº ÑÐ²Ð°ÑÐ°ÐµÑ ÑÐ¾Ð²ÐµÑÑÐ¸ Ð½Ð° ÑÐ°ÐºÐ¾Ðµ?! ÐÐ¾Ð´Ð´ÐµÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°Ñ ÐµÐ³Ð¾ ÑÐ¾Ð´Ð¸ÑÐµÐ»ÐµÐ¹! Ð¯Ð½Ð° Ð¸ ÐÐµÐ½Ñ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÑÑ, Ð¿ÑÐ°Ð²Ð´Ð° Ð½Ð° Ð¸Ñ ÑÑÐ¾ÑÐ¾Ð½Ðµ!!! #Ð¢Ð°ÑÑÑÐ½Ð°ÐÐ°Ð²ÐºÐ° #ÐÐ²Ð³ÐµÐ½Ð¸Ð¹ÐÐ»ÑÑÐµÐ½ÐºÐ¾ #Ð¯Ð½Ð°Ð ÑÐ´ÐºÐ¾Ð²ÑÐºÐ°Ñ #Ð¶ÑÑÐ½Ð°Ð»Ð¸ÑÑÑ #Ð¿ÑÐ°Ð²Ð´Ð°Ð¸Ð»Ð¾Ð¶Ñ #Ð¶ÐµÐ»ÑÐ°ÑÐ¿ÑÐµÑÑÐ° #ÑÑÑÐ´Ð½Ð¾

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Как же это надо мечтать о «гнилой» славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей?! Неужели люди, которые называют себя журналистами совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?!написала она на своей странице в Instagram.

По словам спортсменки, Саша в первую очередь ребёнок, у которого идёт становление личности. Его упорству и трудолюбию многим стоит поучиться, считает Навка.

Ранее сама Рудковская заявила, что владельцы издания, разместившие скандальную статью о её сыне Александре, извинились перед ней, но материал пока не удалён. О самой публикации она высказалась словами «позор и бесчестие». Рудковская добавила, что не считает «особенности развития» чем-то постыдным, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях