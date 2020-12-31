Навка в лимонном пуховике вышла на прогулку с Симоньян

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Фигуристка Татьяна Навка поделилась свежими кадрами с празднования Нового года. Олимпийская чемпионка после праздничного застолья решила провести уик-энд на свежем воздухе. Сопровождала спортсменку журналист Маргарита Симоньян.

На фото, опубликованном в сторис Instagram, 45-летняя Навка с пуховике лимонного цвета и шапочке в тон позирует рядом с Симоньян.

Эту новогоднюю ночь Татьяна Навка провела с семьёй — дочерями Сашей и Надей, мужем, пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым и его старшей наследницей Лизой.

Ранее Татьяна Навка похвасталась перед подписчиками снимком со своей 20-летней дочерью Александрой. Она родилась в браке с тренером Александром Жулиным. Она обратила внимание поклонников на то, как они с Сашей похожи, и отметила, что её старшая наследница, несмотря на юный возраст — очень мудрый человек.

На фото Навка и Жулина позируют с одинаковыми причёсками. Мама и дочка предпочли естественный макияж и светлые оттенки одежды, писал NEWS.ru.