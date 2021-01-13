Навка в белом полупальто с меховой оторочкой поздравила россиян у ёлки

https://static.news.ru/photo/4b0fe71a-562e-11eb-8151-fa163e074e61_660.jpg Фото: tatiana_navka/instagram.com

Татьяна Навка поздравила россиян со старым Новым годом, сплясав на улице под ёлкой. Олимпийская чемпионка запечатлелась под наряженной ёлкой в момент прыжка.

При этом на фигуристке было надето белое полупальто с принтом «гусиные лапки» с меховой оторочкой и баской.

Доброе новогоднее утро, страна! — гласит подпись под фото.

Одежда с баской сейчас снова входит в моду. Этот стиль одинаково идёт как полным, так и худым женщинам. Баска прекрасно скрывает и корректирует недостатки фигуры, а при их отсутствии делает образ женщины более хрупким и утончённым.

Поклонники не раз отмечали хороший вкус в одежде у Татьяны Навки. Фигуристка умеет и любит хорошо и стильно одеваться. Её наряды отличаются элегантностью и изысканностью. Недавно олимпийская чемпионка пришла на радио «Комсомольская правда» для новогоднего интервью. Для эфира фигуристка надела белую рубашку и чёрную юбку длины мидакси с блестящими пайетками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фигуристка Татьяна Навка поздравила своих подписчиков в Instagram с Рождественским сочельником. В качестве иллюстрации она разместила семейные фото с супругом Дмитрием Песковым и дочерью Надей.