Навка с дочкой от Пескова переоделись в «семейку Адамс» на Хеллоуин

https://static.news.ru/photo/2493a0fc-1c29-11eb-aacb-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка вместе с дочерью отпраздновала Хеллоуин, нарядившись в персонажей знаменитой киносемейки Адамс. Фотографии в образе олимпийская чемпионка опубликовала на своей официальной странице в социальной сети.

Навка написала, что Хеллоуин является праздником, который популярен среди молодых людей. Однако «мрачное» торжество не понимают люди более старшего возраста.

По словам жены Пескова, корни Хеллоуина показывают, что этот праздник — день воспоминаний и памяти ушедших в мир иной родственников. Только, в отличие от других подобных дат, он отмечается без тоски и с позитивом.

Сейчас ещё и с креативом, переодеваниями и творческим подходом! Для детей и родителей лишний повод объединиться, открыть в себе скрытые таланты, примерить непривычные образы, украсить дом и окунуться в атмосферу праздника, — написала Навка в Instagram.

Как передавал NEWS.ru, фигуристка показала, как её муж Дмитрий Песков и дочь Надя готовят атрибутику в канун Дня Всех Святых.

На домашнем видео запечатлено, как пресс-секретарь президента РФ сначала наносит на тыкву рисунок, а после вырезает его ножом. Отец семейства предпочёл классическое оформление так называемого светильника Джека и изобразил на тыкве зловещее зубастое лицо. Дочь следила за процессом не отрываясь.