Фигуристка Татьяна Навка рассказала о своём самочувствии на карантине. После того как она побывала на вечеринке в честь дня рождения сестры Игоря Крутого, спортсменка не отмечает у себя никаких признаков болезни.
Всё у меня в хорошо. Уже две недели прошло с того момента, и всё в порядке, слава богу, — приводит её слова Telegram-канал «Подъём».
Ранее стало известно, что на празднике присутствовал артист Лев Лещенко, у которого подтвердился диагноз «коронавирус». Среди приглашённых на мероприятие были Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур с супругами, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, Александр Серов, Ирина Аллегрова, Лера Кудрявцева и Александр Ревва.
Ранее NEWS.ru сообщал, что юморист Владимир Винокур отреагировал на слухи о том, что Лещенко мог заразить всех коронавирусом на дне рождения Аллы Крутой. По его словам, эта информация не соответствует действительности.
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