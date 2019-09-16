Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка рассказала своим поклонникам, когда опять выступит со своим ледовым шоу.
С 31 октября по 4 ноября 2019 года наша волшебная сказка на льду едет в Санкт-Петербург, — поделилась спортсменка.
В ответ поклонники начали интересоваться, когда на лёд вернётся её партнёр Пётр Чернышёв .
Пётр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях, — написала Навка, отвечая на комментарии к своему посту.
Как писал News.ru, Пётр Чернышёв решил приостановить гастроли из-за болезни своей жены актрисы Анастасии Заворотнюк. Как выяснили журналисты, он на время покидает ледовое шоу «Руслан и Людмила» и возвращается из Турции, где на данный момент находится труппа.