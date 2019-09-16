Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Телеведущая Дана Борисова заявила, что «эликсир молодости» из стволовых клеток не мог повлиять на развитие рака у актрисы Анастасии Заворотнюк. По её мнению, во всём виновато ЭКО.

Светская львица призналась, что сама пробовала данную процедуру, но вовремя остановилась, так как не увидела «вау-эффекта». У меня нет ощущения загнанности по поводу этого метода. Я всё же уверена, что...