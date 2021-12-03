Навка расхвалила Даню Милохина на «Ледниковом периоде»

Татьяна Навка высказала восторженное отношение Дане Милохину, который выступил вместе с Евгенией Медведевой в очередном выпуске «Ледникового периода». Пара набрала максимальные 12 баллов и буквально покорила публику своим выступлением.

На этот раз фигуристка и тиктокер выступили под песню «Башня», которую Милохин совместно с группой «Мумий Тролль» презентовал месяц назад. В восторге от выступления остались все члены жюри, а Татьяна Навка не удержалась от самых высоких похвал в адрес юноши.

Дань, ты и катаешься, и поёшь, и танцуешь, и парень ты крутой. Вообще завидный жених! Поклонниц огромное количество, классный ты! — от души высказалась олимпийская чемпионка.

Новый, девятый выпуск телешоу «Ледниковый период» на Первом канале посвящён отечественным хитам. Выступления оценивали Екатерина Шпица, Александр Жулин, Максим Траньков, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова. Даня Милохин и Евгения Медведева выступили в образах Человека-Паука и Мэри Джейн.

Ранее двукратная серебряная медалистка зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин поцеловались в ходе исполнения совместного номера в рамках шоу «Ледниковый период». Прославленная спортсменка и известный блогер повторили знаменитую сцену из фильма «Человек-Паук» 2002 года.