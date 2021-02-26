Навка предстала в неожиданном образе с новой причёской

https://static.news.ru/photo/cb6f2bfc-78b9-11eb-824a-96000091f725_660.jpg Татьяна Навка и Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Татьяна Навка кардинально сменила имидж, представ перед поклонниками с новой причёской. Привычные струящиеся волосы или конский хвост фигуристка заменила на объёмные букли.

Фото спортсменка опубликовала в сторис. Как отметили поклонники, новая причёска добавила свежести образу жены пресс-секретаря президента.

instagram.com/tatiana_navka/

Прежде чем сменить имидж, олимпийская чемпионка примеряла различные образы и оттенки волос в фоторедакторе. Но перекраситься у спортсменки смелости не хватило. Пока она только думает над новым цветом волос.

Приближение весны для многих звёзд связано со сменой имиджа. Ольга Бузова уже нарастила довольно длинные белокурые локоны, чтобы впоследствии экспериментировать с причёсками.

Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева и вовсе преобразилась, став жгучей брюнеткой с чёлкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 45-летняя фигуристка Татьяна Навка удивила подписчиков своего Instagram новым цветом волос. Она выложила фото, на котором предстала брюнеткой.