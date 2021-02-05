Навка поздравила мужа тяжелобольной Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/1bb05dee-42e1-11ea-8727-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Фигуристка Татьяна Навка поздравила своего коллегу Петра Чернышёва с юбилеем. 6 февраля фигуристу исполнилось 50 лет.

В своём Instagram олимпийская чемпионка выложила фото, где они позируют вместе с юбиляром, а также Чернышёв предстаёт вместе со своей супругой, актрисой Анастасией Заворотнюк, и их маленьким ребёнком.

Публикацию Навка сопроводила поздравлениями и словами поддержки. Она назвала Чернышёва хорошим человеком, потрясающим профессионалом и надёжным партнёром на льду и пожелала ему энергии и сил для преодоления всех сложностей.

Надеюсь, вы пройдёте этот нелёгкий путь и выйдете из него победителями. Я всегда рядом, всегда подставлю свое дружеское плечо! — написала Татьяна Навка.

Супруга Петра Чернышёва, актриса Анастасия Заворотнюк, более двух лет борется с раком головного мозга. Она прошла курс лечения, а сейчас находится на восстановительной терапии. Родные звезды предпочитают не распространяться о ее состоянии.

Ранее NEWS.ru сообщал что олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка пожаловалась на то, что Instagram ограничил доступ к видео, где она критиковала действия участников протестных митингов, состоявшихся 23 января. Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова подчеркнула, что причины этого ей непонятны.