Навка показала вечер в компании со Стасом Михайловым и Басковым

https://static.news.ru/photo/e32543ee-426d-11eb-a797-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Татьяна Навка показала, как провела вечер после длинного рабочего дня. Фигуристка поужинала в компании Стаса Михайлова и Николая Баскова. Олимпийская чемпионка приехала к друзьям в гости.

Басков и Михайлов не только радушно встретили спортсменку, но и накормили её ужином. Жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова для встречи с друзьями выбрала чёрное платье по фигуре. Волосы звезда собрала в пучок, образ дополнила серьгами-кольцами и массивной цепочкой.

Очень тёплый и весёлый вечер у друзей, — подписала пост фигуристка.

instagram.com/tatiana_navka

В кадре появился Николай Басков. Он спел для спортсменки песню «Не страшны с тобой ненастья». Затем в дуэте с Басковым для гостьи спел Стас Михайлов. Певцы исполнили лирическую песню, взяв высокие ноты.

Стол для олимпийской чемпионки певцы накрыли фруктами и салатами. Но фигуристка наслаждалась выступлением артистов. Навка не стала раскрывать подробности вечера. Поклонники отметили, что спортсменка прекрасно выглядит. Почти все поклонники Навки признались, что тоже хотели бы провести вечер с такими известными личностями, как Басков и Михайлов, и тоже хотели бы, чтобы артисты спели для них песню.

Татьяна Навка осенью вернулась к работе. Всё лето фигуристка провела в кругу семьи. Она тренирует свою дочь Надежду и других юных фигуристов в собственной академии. Также Навка снимается в шоу «Ледниковый период». В полуфинале проекта спортсменка станцевала на льду с Романом Костомаровым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Навка вновь вызвала восхищение поклонников своим умением стильно одеваться. Олимпийская чемпионка пришла на радио «Комсомольская правда» для новогоднего интервью.