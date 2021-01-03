Навка показала редкие фото с дочерью от Пескова

https://static.news.ru/photo/f2887f58-4dd1-11eb-8cf6-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: tatiana_navka/instagram.com

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала в социальной сети фотографии младшей дочери Надежды, которую она родила в 2014 году от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Фигуристка очень редко делится семейными снимками. В честь новогодних праздников Навка сделала исключение, показав повзрослевшую Надю.

Девочка позировала у ёлки в сценическом костюме. Она участвует в ледовом шоу мамы. На руках у Нади были закреплены подсвеченные гирляндами крылья, а её длинное бело-зелёное платье украшали цветы.

Также Навка опубликовала несколько видеороликов с тренировок юной фигуристки. Во время съёмок дочка скользила по ледовой сцене и выполняла сложные поддержки.

Подросшая дочь Пескова восхитила известных блогеров. Пост понравился Светлане Бондарчук и Яне Рудковской. Также на публикацию отреагировали подписчики: «Достойная замена растёт», «Маленькая умничка», «Девочка-красавица».

Ранее Татьяна Навка похвасталась перед подписчиками снимком со своей 20-летней дочерью Александрой. Она родилась в браке с тренером Александром Жулиным. Она обратила внимание поклонников на то, как они с Сашей похожи, и отметила, что её старшая наследница, несмотря на юный возраст, очень мудрый человек. На фото Навка и Жулина позируют с одинаковыми причёсками. Мама и дочка предпочли естественный макияж и светлые оттенки одежды, писал NEWS.ru.