«Научилась слышать мысли»: Боня рассказала о главном достижении 2023 года Боня заявила, что стала «видеть пространство» и слышать мысли людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер и телеведущая Виктория Боня на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что в 2023 году научилась «видеть пространство», вещие сны и слышать мысли людей. По ее словам, прошлый год был одним из самых интересных. Боня также сообщила, что встретила своего любимого человека, блогера Руслана Гасанова, и поняла, «зачем пришла в этот мир».

Именно в 2023 году мне стали сниться вещие сны, я стала «видеть пространство», и это привело к тому, что я научилась слышать мысли людей. Вообще последние три года моей жизни — это, пожалуй, самые трансформационные. Именно в эти три года я точно поняла, кто я и зачем пришла в этот мир. Также в эти три года я встретила своего любимого человека, — призналась Боня.

Телеведущая назвала 2023 год «годом честности». Она сообщила, что десятками лет практиковала внутреннюю честность и в итоге достигла ее на все 100%.

Я в этом мире только для того, чтобы служить вам! — подчеркнула блогер.

Ранее Боня призналась, что после пластической операции у нее наблюдается асимметрия глаз. По ее словам, один глаз выглядит вытянутым, а другой — более округлым. Боня сообщила, что отправится в клинику в Лос-Анджелесе, чтобы «дотянуть второй глаз».

Ранее поклонники назвали асимметричным лицо Бони после пластической операции. Некоторые зрители сравнили ее с актрисой Людмилой Гурченко, певицами Любовью Успенской и Инстасамкой. Подписчики также отметили, что Боня использует слишком много фильтров и макияжа для коррекции последствий хирургического вмешательства.