Наташе Королевой пригрозили последствиями в случае развода с Тарзаном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наташа Королёва и Сергей Глушко

Экс-адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин рассказал о том, какие последствия грозят певице Наташе Королевой в случае развода с Сергеем Глушко (более известным как Тарзан). По его словам, сумма, которую певице придется отдать, составит более ₽88 млн, пишет «Комсомольская правда». Алешкин пояснил, что в случае отсутствия брачного договора при разводе пара делит все свое имущество пополам.

Согласно Семейному кодексу, при разводе имущество делится поровну между супругами. Это вся нажитая в браке недвижимость, а также движимое имущество, заработки, деньги на счетах и прочее, — уточнил специалист.

Говоря о последствиях для Королевой, Алешкин напомнил историю, когда она дала воспользоваться своей яйцеклеткой другу для суррогатного материнства. В качестве вознаграждения она получила 50 биткоинов, которые на тот момент стоили ₽177 млн.

Если сделка имела место в рамках семейных уз и криптовалюта была получена Королевой в период брака, то эта сумма должна быть при разводе поделена пополам с Тарзанам. По закону это совместный доход, — заявил адвокат.

Ранее стало известно, что сын Наташи Королёвой и Тарзана Архип Глушко съехал из родительского особняка вместе со своей девушкой, занимающейся стриптизом.