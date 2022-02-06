Певица Королёва заявила, что Тарзан больше не танцует стриптиз

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Пенсионные выплаты звёздам шоу-бизнеса могут сильно отличаться, так как зависят от множества факторов, сообщают «Народные Новости». Издание узнало, какую сумму от государства получают Алла Пугачёва, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Леонид Якубович и другие.

Алла Пугачёва со всеми надбавками получает порядка 47 тысяч рублей, сообщает издание. При этом большую часть этой суммы она отдаёт на благотворительность. Примадонна никогда не выражала недовольства по поводу пенсии,...