Певица Королёва заявила, что Тарзан больше не танцует стриптиз
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:31, 07 февраля 2022
Наташа КоролёваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Певица Наташа Королёва сообщила, что её муж Сергей Глушко, более известный под творческим псевдонимом Тарзан, «охладел» к стриптизу. На презентации картин супруга в столичном арт-баре она завила, что его новое увлечение может оказаться крайне перспективным. По словам исполнительницы, у Глушко получается прекрасно всё, за что бы он ни взялся, пишет Sobesednik.ru.
Он горел стриптизом, ему было в кайф, но время идёт, ситуация меняется, он меняется. Я, думаю, что он даже сам охладел к этому виду деятельности. Он красиво закончил, с красивым шоу — к 50-летию, — рассказала Королёва.
Певица отметила, что 8-го марта Тарзану исполнится 52 года. В этом возрасте уже поздно заниматься стриптизом. Тем не менее она убеждена, что Глушко мог бы танцевать на шесте до 70 лет, если бы захотел.
Ранее NEWS.ru сделал фоторепортаж с открытия выставки Глушко. Поздравить Тарзана пришли звёзды шоу-бизнеса.