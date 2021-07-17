Наташа Королёва вывела на сцену сына с хитом Николаева

Наташа Королёва вместе с сыном Архипом Глушко отметилась на сцене в Сочи. Певица дала сольный концерт на главном курорте Кубани, теперь она ещё демонстрирует талант своего отпрыска.

Кадры с концерта Королёва опубликовала в сторис, в частности, и выступление с сыном. Архип начал строить сольную карьеру, он уже записал несколько треков. Стартовал сын певицы, перепев трек, написанный её бывшим мужем Игорем Николаевым «Дельфин и русалка».

На сцене Наташа Королёва появилась в ажурных шортиках и сверкающем платье. Певица как всегда была неотразима и обаятельна. Зрители даже после концерта долго не хотели отпускать артистку.

К слову, недавно Королёва начала строить карьеру телеведущей. Она ведёт музыкальный чарт на одном из телеканалов вместе с сыном Архипом.

Ранее жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова не сдержала эмоций и гневно ответила фанатам, сравнившим её с Королёвой. Певица не выдержала, что её постоянно сравнивают с бывшей женой нынешнего мужа и выдала гневную отповедь.