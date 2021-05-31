Наташа Королёва устроила масштабную вечеринку в честь 48-летия

https://static.news.ru/photo/3de0bd10-c28c-11eb-85e0-96000091f725_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наташа Королёва с размахом отпраздновала своё 48-летие в одном из московских ресторанов. Гостями вечеринки стали многочисленные российские звёзды, включая продюсера Александра Достмана и его жену, известного адвоката Иду Достман.

Поздравить артистку пришёл Стас Михайлов, из Майами прилетела мама певицы Людмила Порывай. Многочисленные съёмки с праздничного вечера гости публиковали в Instagram. Виновница торжества появилась на вечеринке в жёлтом кукольном платье с крупным цветочным рисунком. Тонкую талию артистка подчеркнула кожаным ремнём Gucci.

Мама Наташи Королёвой выбрала переливающийся чёрный брючный костюм, поверх которого накинула красный пиджак. Сама именинница стала главной заводилой на празднике, одновременно выполняя роли и тамады, и артистки, и ведущей. Королёва спела свои самые известные композиции, в дуэте со Стасом Михайловым исполнила нетленку «Жёлтые тюльпаны», станцевала на стуле и закружила своих гостей в хороводе.

instagram.com/idadostman/

instagram.com/valeraatlant/

Как сообщалось ранее, Тарзан подарил свой тёще Людмиле Порывай неожиданный подарок — портрет, написанный собственными руками. Своими эмоциями от сюрприза мать Наташи Королёвой поделилась в Instagram.