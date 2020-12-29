Наташа Королёва согласилась выйти замуж в Африке

https://static.news.ru/photo/5771d17c-49fd-11eb-b61a-fa163e074e61_660.jpg Фото: koroleva__star/instagram.com

Певица Наташа Королёва, уехавшая от навалившихся на неё проблем на африканский остров Занзибар в Танзании, согласилась снова выйти замуж. Об этом сообщили создатели «выживалити»-шоу «Племя», в котором принимает участие знаменитость.

Среди аборигенов и дикой природы исполнительница хотела «обнулиться и перезагрузиться» после истории с исчезновением драгоценностей и публичным признанием в измене её мужа Сергея Глушко, известного как Тарзан. Однако следом Королёвой на остров прилетел супруг с твёрдым намерением доказать свою любовь.

За время пребывания в Африке пара отыскала священное для местных жителей дерево любви на необитаемом острове. Несколько раз они ругались и мирились и, наконец, после 20 лет совместной жизни, Тарзан снова сделал предложение Королёвой. Помолвочное кольцо с танзанитом обошлось «жениху» в $9 тыс.

Дорогой подарок не сразу растопил сердце 47-летней певицы. Перед тем, как дать ответ, Королёва наведалась к вождю племени за советом, который дал своё благословение на повторный брак.

Не думала и не гадала, что это может со мной произойти. Через 20 лет я выхожу замуж за того же человека, только на Занзибаре, в племени, — отметила она.

Скандал в семействе Королёвой и Глушко разразился после того, как певица вернулась из отпуска. Она рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Тарзан признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.

Сама Королёва не считает изменой связь супруга. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям, писал NEWS.ru.