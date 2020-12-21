Наташа Королёва рассказала о выкидыше из-за нервного срыва

https://static.news.ru/photo/20d5c39a-43cb-11eb-ae97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известная российская певица Наташа Королёва рассказала, что у неё произошёл выкидыш, когда они вместе с супругом Сергеем Глушко (Тарзаном) ждали ребенка. По словам артистки, причиной выкидыша стал нервный срыв из-за публикации интимного видео, которое злоумышленники нашли на украденном у Глушко телефоне.

О неудачной беременности Королёва рассказала во время съёмок нового телевизионного проекта, в рамках которого певица отправилась на один из тропических островов недалеко от Занзибара. По словам Королёвой, они с Глушко давно хотели ребёнка, однако забеременеть певице удалось далеко не сразу. Когда же это случилось, разразился скандал из-за публикации в Интернете видео интимного содержания, сообщает ФАН со ссылкой на телеканал «Пятница!».

Мы хотели с мужем девочку, но у нас долго не получалось. А потом произошло чудо! Но, к сожалению, нам попались плохие люди, которые сделали так, что у меня был большой нервный срыв. На фоне всей этой истории у меня случился выкидыш, — рассказала певица.

Она сказала также, что хочет ребёнка и сейчас, а материнский инстинкт у неё ещё не угас.

Как сообщал NEWS.ru, в начале декабря Наташа Королёва уехала в Африку, чтобы, как отметила сама певица, «обнулиться и очиститься». Лишь позднее стало известно, что 47-летняя артистка примет участие в новом реалити-шоу на выживание. Супруг Королёвой Сергей Глушко не поехал вместе с ней.

Напомним, несколько лет назад в Интернет попало интимное видео Королёвой и Тарзана. Певица заявляла, что это произошло после того, как у её мужа украли телефон.