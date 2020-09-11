Наташа Королёва простила Тарзана после скандала с «подружками»

https://static.news.ru/photo/5483e384-f4bb-11ea-a95d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко (Тарзан) и Наташа Королёва Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Наташа Королёва опубликовала в Instagram видео, на котором они с Тарзаном вместе поют песню. Таким образом звезда дала понять, что простила мужу измену.

Скандал между супругами произошёл, когда певица вернулась из отпуска и обнаружила пропажу драгоценностей. Вскоре танцор признался, что к нему в отсутствие жены приходили две подружки, с которыми он развлекался.

Сила любви может пройти любые испытания, — подписала видеоролик Наташа Королёва.

Фанаты встали на сторону певицы, похвалив её за мудрость. «А вот Тарзану надо подумать о своём странном поведении», «Тарзану, конечно, петь не надо, а вот сила любви действительно способна на многое», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наташа Королёва написала заявление в полицию о пропаже украшений на 5 млн рублей, а также €3 тыс. из квартиры. Артистка была на отдыхе, а когда вернулась домой, то заметила, что драгоценности исчезли.