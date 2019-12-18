https://static.news.ru/photo/cf117bb2-219d-11ea-9736-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: koroleva__star/instagram.com

Российская певица Наташа Королёва рассказала о нашествии крыс, которые завелись рядом с её подмосковной дачей в Крекшине.

Как пишет «Собеседник», артистка построила дом, когда была замужем за Игорем Николаевым. Она регулярно приезжает сюда отдыхать летом и иногда зимой. Однажды у соседки случилось горе — внезапно умерли все её родные. Женщина начала пить, перестала следить за порядком и развела антисанитарию. Когда местные жители зашли к соседке, они увидели полчища крыс, свободно разгуливающих по дому.

Королёва испугалась, что грызуны переберутся на её участок, и расставила повсюду ловушки. Считая себя позитивным человеком, она расценила появление грызунов как подарок к наступающему году Крысы.

А вот за свою соседку я очень переживаю. Такая хорошая семья, и — раз! В один момент всё уничтожилось. И она осталась одна вместе с крысами, — отметила артистка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в преддверии Нового года в России значительно выросла стоимость ручных крыс и сувениров в виде этих животных. Живые грызуны подорожали на 17% (500 рублей в среднем по стране), игрушечные — на 24% (900 рублей).