Российская певица Наташа Королёва рассказала о нашествии крыс, которые завелись рядом с её подмосковной дачей в Крекшине.
Как
Королёва испугалась, что грызуны переберутся на её участок, и расставила повсюду ловушки. Считая себя позитивным человеком, она расценила появление грызунов как подарок к наступающему году Крысы.
А вот за свою соседку я очень переживаю. Такая хорошая семья, и — раз! В один момент всё уничтожилось. И она осталась одна вместе с крысами, — отметила артистка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в преддверии Нового года в России значительно выросла стоимость ручных крыс и сувениров в виде этих животных. Живые грызуны подорожали на 17% (500 рублей в среднем по стране), игрушечные — на 24% (900 рублей).
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен