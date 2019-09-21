Певица Наталья Королёва опубликовала видео, где композитор Игорь Николаев предстаёт в полуобнажённом виде. Ролик, записанный в 90-е годы, она выложила на своём официальном
Помимо Николаева на 26-минутном ролике можно Филиппа Киркорова, Ирину Аллегрову, Лолиту, Валерия Леонтьева, Леонида Агутина и многих других исполнителей. Основная часть съёмок велась на пляже, поэтому многие звёзды отечественного шоу-бизнеса позировали в купальниках.
Поклонники благодарят певицу за то, что она раскрывает тайны шоу-бизнеса. Фанаты также с грустью отметили, как хорошо выглядели вместе Королёва и Николаев.
Наташа Королёва познакомилась с Николаевым в начале 1990-х во время прослушивания. Звёздная пара зарегистрировали свои отношения в 1992 году. Семейный дуэт подарил поклонникам немало хитов.
Ранее Королёва поделилась с поклонниками видео, снятым в 1996 году во время поездки российских звёзд на гастроли.На кадрах видно, как артисты, среди которых Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Анжелика Варум и Лолита Милявская, играют в карты на раздевание, сообщал News.ru.