https://static.news.ru/photo/c0880b66-dcdc-11e9-a7c2-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Наталья Королёва опубликовала видео, где композитор Игорь Николаев предстаёт в полуобнажённом виде. Ролик, записанный в 90-е годы, она выложила на своём официальном YouTube -канале.

Помимо Николаева на 26-минутном ролике можно Филиппа Киркорова, Ирину Аллегрову, Лолиту, Валерия Леонтьева, Леонида Агутина и многих других исполнителей. Основная часть съёмок велась на пляже, поэтому многие звёзды отечественного шоу-бизнеса позировали в купальниках.

Поклонники благодарят певицу за то, что она раскрывает тайны шоу-бизнеса. Фанаты также с грустью отметили, как хорошо выглядели вместе Королёва и Николаев.

Наташа Королёва познакомилась с Николаевым в начале 1990-х во время прослушивания. Звёздная пара зарегистрировали свои отношения в 1992 году. Семейный дуэт подарил поклонникам немало хитов.

Ранее Королёва поделилась с поклонниками видео, снятым в 1996 году во время поездки российских звёзд на гастроли.На кадрах видно, как артисты, среди которых Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Анжелика Варум и Лолита Милявская, играют в карты на раздевание, сообщал News.ru.