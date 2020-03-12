Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как провела отдых в Дубае в условиях распространения короновируса. По её словам, в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов паники пока не наблюдается.

Здесь он есть, конечно, тоже, около каждого отеля приборы с антисептиками, в отелях и моллах народу мало, — говорится в её сообщении, которое телеведущая разместила в Instagram. Кудрявцева также назвала...