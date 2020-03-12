Певица Наташа Королёва назвала песню композитора Игоря Николаева «Жёлтые тюльпаны» самым незабываемым в её жизни подарком. Она поблагодарила автора, благодаря которому стала знаменитой в один миг.
Ровно 30 лет тому назад, в далёком 1990 году в программе Центрального телевидения «Утренняя почта» прозвучала песня «Жёлтые тюльпаны»! Всего один эфир и юная девочка из Киева Наташа Порывай проснулась суперзвездой Наташей Королёвой! — написала исполнительница на своей странице в Instagram.
Она добавила, что легкомысленная, по её мнению, композиция стала хитом для целого поколения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Наташа Королёва заинтересовалась криотерапией, процедуры которой позволяют омолодить кожу и серьёзно улучшить здоровье. Певица опубликовала снимок на фоне крио-камеры. Королёва интересуется у фанатов, проходили ли они когда-нибудь такую процедуру. Сама артистка сообщила, что будет проходить процедуру лечения холодом.