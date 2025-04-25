Наташа Королева заговорила о желании стать бабушкой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Наташа Королева

Наташа Королева на фоне новостей о рождении внука у певицы Валерии заявила, что сама мечтает о таком событии, сообщает портал «7Дней.ru». Артистка поздравила свою коллегу и заверила, что у нее нет чувства зависти.

Мне не присуще чувство зависти, и я очень рада, что Валерия стала бабушкой во второй раз. Она молодая, красивая бабушка, а бабушки должны быть молодыми и красивыми. Поэтому я буду тоже счастлива, если такое случится, но пока еще не светит… Пока они мне о планах этих не говорят, — сказала исполнительница.

23 апреля 57-летняя Валерия во второй раз стала бабушкой. Ее младший сын от брака с продюсером Александром Шульгиным Арсений и его супруга Лиана подарили ей внука. В семье молодых родителей уже растет дочь Селин.

Ранее появилась информация о финансовых проблемах певицы Наташи Королевой. Артистка накопила задолженность по коммунальным платежам в размере около 138 тысяч рублей за свои московские апартаменты на Новом Арбате и Мосфильмовской улице. У исполнительницы также есть три квартиры в историческом здании на Новом Арбате (51, 68 и 98 кв. м), общая стоимость которых оценивается в 150 млн рублей. Неуплата услуг ЖКХ продолжается уже два месяца, а сумма долга превышает 101 тысячу рублей.