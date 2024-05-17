Наташа Королева показала, как выглядела в выпускном классе Королева анонсировала новую песню «Твое слово пацана» школьной фотографией

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Наташа Королева

Певица Наташа Королева опубликовала в своих социальных сетях школьную фотографию, на которой запечатлена старшеклассницей. Таким образом артистка анонсировала новый трек «Твое слово пацана».

Совсем скоро для выпускников прозвенит последний школьный звонок. Ну а родителей приглашаю совершить музыкальное путешествие в мир воспоминаний, где каждое слово имело вес, свою цену, свои эмоции, связанные с радостью, дружбой, первой любовью и ностальгией по тем самым лихим временам, — подписала пост Королева.

На выпускном снимке певица предстала с популярной в 80-е стрижкой — ступенчатый каскад, когда сзади сохранялась длина волос, а спереди волосы достаточно коротко остригали. Одета юная артистка в школьную форму с белыми воротничком и фартуком.

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев предположил, что в карьере вырезанной из эфиров Наташи Королевой наступила темная полоса. Он выразил надежду, что этот период продлится недолго. По словам эксперта, на артистку вряд ли ополчатся промоутеры и другие люди, так как у нее действительно большая аудитория. Критик подчеркнул, что исключение Королевой из эфиров на телевидении могло быть продиктовано высшими интересами продюсеров, которые «живут в своем мире».