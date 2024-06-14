Natan рассказал, как появился его совместный трек с Алсу Рэпер Natan: я был счастлив, когда Алсу согласилась на совместный трек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Natan (Натан Миров) и Алсу

Российский рэпер и телеведущий Natan (Натан Миров) признался на Премии МУЗ-ТВ, что очень обрадовался возможности записать совместный трек с певицей Алсу «Буду я любить». Он рассказал Клаве Коке, что был очень рад, когда певица дала свое согласие на сотрудничество.

Когда мы отослали трек Алсу, то у нас пришло просто мгновенное счастье, когда она согласилась. Кстати, в клипе мы примерно в такой расцветке, как и сегодня, — показал Natan на белый наряд Алсу и свой черный костюм.

Ранее стало известно, что Алсу разводится с Яном Абрамовым из-за редкого появления мужчины дома. Кроме того, супруги постоянно ругались. Помимо этого, блогер Антон Суворкин заявил, что Абрамов, по слухам, мог поднимать руку на жену.

Певица Анна Семенович заявила на Премии МУЗ-ТВ, что, пока возможно, нужно рожать детей. Так она прокомментировала беременность своей коллеги 41-летней Сати Казановой, которая объявила о долгожданном событии, опубликовав видео с округлившимся животом. Исполнительница также сообщила о своем желании написать книгу о том, «как все было». Певица беременна от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Свадьба состоялась в 2017 году. Супруги являются последователями Свами Вишвананды — индуистского гуру с острова Маврикий.