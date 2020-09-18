Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера

https://static.news.ru/photo/7a06b05c-faa9-11ea-94c5-fa163e074e61_660.jpg Наталья Водянова и Антуан Арно Фото: Sebastien Fremont/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская модель Наталья Водянова и французский миллиардер Антуан Арно связали себя узами брака.

Роспись прошла в парижской мэрии. Мэр города Анн Идальго лично поженила влюблённых. Французские папарацци окружили здание. Все пытались запечатлеть свадебную церемонию.

Изначально торжество было намечено на начало июня 2020 года. Однако из-за распространения коронавируса свадьбу пришлось отложить, передаёт StarНit.

Светская львица родила двоих сыновей от Арно. При этом у Водяновой есть ещё трое детей от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом. 18-летний Лукас, 13-летняя Нева и 12-летний Виктор часто сопровождают звёздную маму на светских мероприятиях.

Семья Арно — богатейшая во Франции и Европе. Отец жениха — владеющий группой компаний Louis Vuitton Moët Hennessy бизнесмен Бернар Арно — занимает 3-е место в мировом рейтинге миллиардеров с капиталом в $98 млрд.

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