Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера

Российская модель Наталья Водянова и французский миллиардер Антуан Арно связали себя узами брака.
Роспись прошла в парижской мэрии. Мэр города Анн Идальго лично поженила влюблённых. Французские папарацци окружили здание. Все пытались запечатлеть свадебную церемонию.
Изначально торжество было намечено на начало июня 2020 года. Однако из-за распространения коронавируса свадьбу пришлось отложить,
Светская львица родила двоих сыновей от Арно. При этом у Водяновой есть ещё трое детей от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом. 18-летний Лукас, 13-летняя Нева и 12-летний Виктор часто сопровождают звёздную маму на светских мероприятиях.
Семья Арно — богатейшая во Франции и Европе. Отец жениха — владеющий группой компаний Louis Vuitton Moët Hennessy бизнесмен Бернар Арно — занимает 3-е место в мировом рейтинге миллиардеров с капиталом в $98 млрд.
Как писал NEWS.ru, 37-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова вышла замуж за 28-летнего баскетболиста Яниса Тимма. Звёзды решили не закатывать шумную вечеринку, а разделить эту радость только с детьми. Больше на свадьбе никого не было.
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