https://static.news.ru/photo/8a3816c0-3e96-11ea-96c0-fa163e074e61_660.jpgАнтуан Арно и Наталья ВодяноваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российская супермодель Наталья Водянова на своей официальной странице в социальной сети опубликовала снимок с сыном от французского предпринимателя Антуана Арно.
Девушка подписала фотографию: «Тёплый домашний приём». Судя по всему, модель на момент создания снимка только что вернулась из деловой поездки. И малыш, как только мама оказалась дома, сразу же попал в её объятия.
На фотографии не видно лица ребёнка. Водянова по-прежнему скрывает его от широкой публики.