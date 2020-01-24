https://static.news.ru/photo/8a3816c0-3e96-11ea-96c0-fa163e074e61_660.jpg Антуан Арно и Наталья Водянова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская супермодель Наталья Водянова на своей официальной странице в социальной сети опубликовала снимок с сыном от французского предпринимателя Антуана Арно.

Девушка подписала фотографию: «Тёплый домашний приём». Судя по всему, модель на момент создания снимка только что вернулась из деловой поездки. И малыш, как только мама оказалась дома, сразу же попал в её объятия.

На фотографии не видно лица ребёнка. Водянова по-прежнему скрывает его от широкой публики.

Подписчики Водяновой умилились опубликованному снимку.

Всегда так приятно, когда тебя встречают дома, — написала в комментариях одна из пользовательниц соцсети Instagram.

Кроме того, многие подписчики отметили «светлую энергетику», которая исходит от домашних фотографий Водяновой.

Ранее NEWS.ru писал, что супермодель рассказала, как её возлюбленный, французский миллиардер Антуан Арно сделал предложение.

По словам Водяновой, это произошло в феврале прошлого года в день её 37-летия в Катаре.