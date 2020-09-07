Наталья Штурм рассказала, зачем яхтсмен Фирсов женился на Легкоступовой

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Певица Наталья Штурм раскрыла новые подробности биографии вдовца Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова. По её словам, яхтсмен, который позиционировал себя как богатого человека, на самом деле положил глаз на недвижимость матери певицы в Крыму.

Она напомнила, что у артистки остались двое детей — Матвей и Анетта. Сын певицы не одобрил выбор матери, которая решила выйти замуж за Фирсова. Со слов Штурм, однажды яхтсмен грубо прогнал Матвея и вышиб дверь.

Он гнал яхты из Турции — это был его основной заработок. Он небогатый человек — его судно стоит максимально 25 тысяч евро. Это в яхтенном бизнесе ничто, — поделилась Штурм, выступая в эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

Она утверждает, что Фирсов изначально интересовался недвижимостью певицы, ведь сам он после развода с предыдущей женой остался без квартиры. Сразу после венчания муж артистки позвонил пожилой матери Легкоступовой.

«Здравствуйте, Татьяна Ивановна, ну что с квартирами в Феодосии будем делать?» Вот так, — рассказала Штурм.

Мать Легкоступовой, по её словам, была шокирована этим вопросом. Как сообщила певица, Фирсов был обвенчан трижды, а это не приветствуется церковью.

В свою очередь директор Валентины Легкоступовой заявил, что вдовец певицы после венчания забрал у неё телефон, аргументировав это тем, что теперь сам будет решать вопросы касательно её концертной деятельности. После этого артистка оказалась в больнице.

Валентина Легкоступова вышла замуж за яхтсмена буквально за месяц до трагедии. 14 августа 2020 года певица умерла в возрасте 54 лет. В клинику исполнительница попала с черепно-мозговой травмой. Она впала в кому незадолго до смерти.

Певица, перед тем как оказаться в больнице, рассказала дочери Анетте Бриль, как получила травму головы. По словам дочери, по дороге в клинику исполнительница призналась, что упала сама. До обнародования этих сведений в СМИ муссировались слухи о причастности к инциденту с падением певицы её мужа Юрия Фирсова, писал NEWS.ru.