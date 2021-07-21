Наталья Штурм опубликовала фото с загадочным кавалером

Популярная в 90-х исполнительница Наталья Штурм опубликовала фотографию с загадочным ухажером. Совместный снимок был сделан у бассейна одного из отелей на побережье Черного моря, и подписчики сразу же начали строить догадки о том, кто сопровождает девушку во время ее отдыха в Болгарии. Наталья выложила фотографию в свой Instagram.

«My Irish genius. В 55 жизнь, бабоньки, только начинается» — неоднозначно подписала свой пост певица.

Имя своего избранника Штурм пока не раскрывает, хотя поклонники уже завалили звезду 90-х вопросами, комментариями и поздравлениями.

Напомним, что певица дважды состояла в браке, оба из которых закончились разводом. Первым мужем Натальи был Сергей Деев, вместе с которым она еще в юности училась в музыкальном училище. Исполнительница родила от него дочь — Елену, но несмотря на это брак вскоре распался. В 2003 году Штурм снова вышла замуж. На этот раз за бизнесмена Игоря Павлова, которому она через год родила сына — Арсения. Но и этот брак продлился недолго.

Ранее певица высказывалась о скандале с актрисой Еленой Прокловой, обвинившей известного актера, в котором многие узнали Олега Табакова, в сексуальных домогательствах.