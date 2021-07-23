Наталья Подольская показала ожог от медузы

Участница «Фабрики звёзд — 5» Наталья Подольская, представлявшая Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2005», показала в своём Instagram ожог от медузы. Женщина поинтересовалась у подписчиков, через сколько пройдёт пятно на ноге.

И даже ожог от медузы не испортит мне отдых. Кого жалили? Чем мазали? Сколько проходило? Пятно на ноге, конечно, ужасающее. Оно пройдёт же, правда? — подписала Подольская кадр.

На фото в полный рост певица стоит напротив бассейна. Под коленом на правой ноге у артистки видно красное пятно.

«Антигистамины и пантенол от ожогов помогают», «Уксусная вода помогает хорошо сразу после укуса и ожога. Быстро снимает боль и жжение», «Просто лаймом протереть», «Картошкой сырой», «В Испании на яхте местные прикладывали помидоры. Мне помогло», поделились советами подписчики.

Подольская наслаждается отдыхом на полуострове Халкидики в Греции. Певица отправилась к морю с сыновьями Артёмом и Ваней, а также мужем Владимиром Пресняковым.

В мае в Сети обсудили фигуру Подольской, которая на тот момент совсем недавно родила. Она публиковала серию снимков в бикини с отдыха на Мальдивах. Второй малыш в семье Преснякова и Подольской появился 22 октября прошлого года. Владимир Пресняков с этого момента считается уже многодетным отцом: от брака с Кристиной Орбакайте у него есть старший сын Никита.