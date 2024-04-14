Наталия Орейро уехала из России после съемок в Подмосковье

Фото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наталия Орейро

Наталия Орейро уехала из России, досрочно завершив съемки в фильме «Письмо к Деду Морозу» в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Mash. Съемки в усадьбе Ивановское в Подольске шли около месяца в закрытом режиме. Актриса снялась в эпизоде фильма, где на Новый год исполняется желание главного героя. В картине также снялись Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

Отмечается, что после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта рабочие смены стали длиннее, съёмки закончили досрочно. Сама Наталья отменила поездки по России и в своих соцсетях поддержала всех пострадавших от теракта.

Орейро приехала в столицу 18 марта, при этом ее приезд тщательно скрывался, лицо Орейро спрятали под шарфом, актриса шла в окружении охраны. Она почти сразу села в черный Mercedes и уехала.

За время пребывания в России актриса также успела принять участие в путешествии на поезде по Карелии. Знаменитость заметили пассажиры фирменного ретропоезда «Рускеальский экспресс»: Орейро прокатилась на ретропоезде в черных очках и шляпе. Однако такая конспирация не помешала им узнать звезду культового сериала. Пассажиры добавили, что им не разрешили сфотографироваться со знаменитостью.