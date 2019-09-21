https://static.news.ru/photo/0562acb8-dd65-11e9-b951-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Наталья Фриске, младшая сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске, считает, что актрисе Анастасии Заворотнюк поможет вылечиться семья.

Об этом родственница скончавшейся артистки рассказала НТВ . Наталья напомнила, что Жанна Фриске узнала о своём диагнозе, когда вынашивала сына Платона. Фриске-младшая уверена, что ребёнок продлил жизнь сестре.

Жанне Платошка помогал, благодаря ему она два года и жила, — отметила Наталья.

33-летняя сестра Жанны посчитала, что помочь Заворотнюк «выкарабкаться» смогут муж Пётр и дети.

Я видела, как они с Петром друг друга любят. Только семья её может спасти... Им сейчас нужно побыть самим с собой наедине, побыть с Настей, — посоветовала Наталья Фриске.

Анастасия Заворотнюк в настоящий момент борется со злокачественной опухолью мозга, однако разные источники сообщают противоречивую информацию о её состоянии. По одним данным, актриса была при смерти и долго находилась в коме. По другим — тяжесть её состояния сильно преувеличена. Так, например, сообщения о критическом состоянии Заворотнюк подвергла сомнению радиоведущая Алла Довлатова, передавал News.ru.