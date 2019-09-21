Наталья Фриске, младшая сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске, считает, что актрисе Анастасии Заворотнюк поможет вылечиться семья.
Об этом родственница скончавшейся артистки рассказала
Жанне Платошка помогал, благодаря ему она два года и жила, — отметила Наталья.
33-летняя сестра Жанны посчитала, что помочь Заворотнюк «выкарабкаться» смогут муж Пётр и дети.
Я видела, как они с Петром друг друга любят. Только семья её может спасти... Им сейчас нужно побыть самим с собой наедине, побыть с Настей, — посоветовала Наталья Фриске.
Анастасия Заворотнюк в настоящий момент борется со злокачественной опухолью мозга, однако разные источники сообщают противоречивую информацию о её состоянии. По одним данным, актриса была при смерти и долго находилась в коме. По другим — тяжесть её состояния сильно преувеличена. Так, например, сообщения о критическом состоянии Заворотнюк подвергла сомнению радиоведущая Алла Довлатова, передавал News.ru.