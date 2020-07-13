Наталья Фриске разозлила Сеть выступлением в образе покойной сестры

https://static.news.ru/photo/5dea7cac-c4fb-11ea-9a13-fa163e074e61_660.jpg Наталья Фриске Фото: friske_natalia/instagram.com

Сестра Жанны Фриске Наталья вызвала негодование пользователей Сети после выступления на одной из свадебных подмосковных вечеринок в качестве певицы. Она сделала причёску, которую часто делала её покойная сестра, и исполнила её песню «Где-то летом». Когда-то именно эта композиция дала старт сольной карьере Жанны Фриске.

Видео выступления Натальи попало в Сеть. На кадрах она, облачённая в платье цвета фуксии, в котором фанаты узнали наряд Жанны Фриске, пританцовывает на сцене.

Многие подписчики отметили, что Наталья очень похожа на Жанну, но для полного сходства ей не хватает музыкального слуха и пластики. Большинство пользователей раскритиковали Наталью, назвав её «неудачной копией» сестры.

Далеко ей до Жанны! Не очень красиво зарабатывать себе деньги на смерти сестры, — посчитали фолловеры.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. У артистки остался сын Платон, которого сейчас воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Фриске опубликовала пост в пятую годовщину смерти. Она призналась, что до сих пор не может смириться с утратой.