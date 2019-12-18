https://static.news.ru/photo/fdee819e-2208-11ea-861a-fa163e074e61_660.jpg Наталья Фриске Фото: Alexander Keltik/ Russian Look/Global Look Press

Наталья Фриске, сестра знаменитой певицы Жанны Фриске поразила коллег и приятелей точной схожестью с родственницей. Наталья исполнила в караоке одну из песен сестры. чем заставила подумать, что перед ними- безвременно ушедшая Жанна.

Наталья тоже делает музыкальную карьеру, Она записала песню в дуэте с бывшим солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. В честь премьеры песни Наталья устроила вечеринку, пишет KP.RU.

Певица сделала модную причёску в виде афрокудрей и надела короткое серебристое платье, что сделало её копией сестры Жанны. Она младше звёздной сестры на 12 лет. Наталья тоже пела в группе «Блестящие», когда её сестра покинула сцену. Но проблем со здоровьем не дали Наталье продолжить карьеру певицы.

Сейчас сестра Жанны Фриске работает мастером перманентного макияжа. На её услуги большой спрос.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сестра скончавшейся от опухоли мозга певицы Жанны Фриске обвинила Дмитрия Шепелева в присвоении обманным путём денег находящейся при смерти жены. Наталья Фриске поделилась откровениями в программе «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.